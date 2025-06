Chirurgia della retina il 13 giugno l' evento di Oculistica con la sala operatoria in diretta

Il 13 giugno, l'ospedale di Piacenza ospiterà un evento imperdibile dedicato alla chirurgia della retina: il "Meeting on Ophthalmological Challenges and Insights – Live Surgery Symposium". Un’occasione unica per scoprire le ultime innovazioni e tecniche all’avanguardia attraverso interventi in diretta con esperti di fama internazionale. Non perdere questa opportunità di aggiornamento e confronto, perché il futuro della cura retinica si costruisce oggi.

Giovedì 13 giugno, all’ospedale di Piacenza si svolgerà una nuova edizione del Meeting on Ophthalmological challenges and insights – Live surgery symposium, una giornata interamente dedicata alla chirurgia retinica avanzata, con la direzione scientifica di Rino Frisina, direttore del dipartimento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Chirurgia della retina, il 13 giugno l'evento di Oculistica con la sala operatoria in diretta

In questa notizia si parla di: Giugno Chirurgia Retina Evento

Chirurgia della retina in diretta streaming in occasione del meeting di oculistica - Chirurgia della retina in diretta: il 13 giugno torna l'evento di Oculistica con la sala operatoria in diretta live - Leggi su piacenzasera.it

Chirurgia, 200 esperti si riuniscono a Napoli: «Così salviamo i volti» - L'EVENTO Chirurgia Maxillo Facciale: Napoli si prepara ad accogliere la ventiquattresima edizione del Congresso Sicmf, la Società scientifica italiana di questa ... Leggi su ilmattino.it

Chirurgia della retina: L’équipe di Biella protagonista al congresso Nazionale di Roma - Al congresso di Vitreoretina svoltosi a Roma, la rappresentanza significativa dell’oculistica dell’Asl di Biella è stata occasione di confronto tra professionisti del settore, ma soprattutto ... Leggi su quotidianosanita.it