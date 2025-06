Chirurgia al Bambino Gesù ricostruita l' uretra di un adolescente

Una straordinaria innovazione alla Pediatria Bambino Gesù: per la prima volta in età pediatrica, è stata effettuata con successo la ricostruzione dell’uretra di un adolescente, utilizzando una tecnica rivoluzionaria e mai applicata prima, prelevando mucosa dalla bocca. Un intervento che apre nuove prospettive per il trattamento di condizioni complesse nei giovani pazienti, dimostrando ancora una volta l’eccellenza e l’innovazione del nostro ospedale.

Intervento nella sede di Palidoro con una tecnica mai usata prima in età pediatrica, usata la mucosa della bocca Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) - All'ospedale pediatrico Bambino Gesù è stato eseguito con successo un delicato intervento di ricostruzione e ampliamento dell'uretra su un adolesc.

È la prima volta che la tecnica chirurgica #ASOPA viene applicata su un paziente in età pediatrica. Il giovane ora sta bene e può finalmente riprendere una vita normale. https://ospedalebambinogesu.it/ricostruita-l-uretra-di-un-adolescente-con-una-tecnica-ma Partecipa alla discussione

