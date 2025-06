Chieti tragedia sulla statale | quattro morti una famiglia distrutta

Una tragedia sconvolge Chieti: quattro vite spezzate in un tragico incidente sulla statale. Le immagini sono eloquenti e lasciano senza fiato, testimoniando la violenza di un evento che ha distrutto una famiglia e segnato profondamente la comunità. Sergio, Bianca e Maria Liberatoscioli, tre fratelli, sono le vittime di questa drammatica tragedia, che ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante la sicurezza sulle strade.

Le immagini parlano da sole: lamiere accartocciate sospese tra i rami degli alberi, auto distrutte, una strada chiusa per ore. L’incidente che ha sconvolto Chieti sabato pomeriggio ha lasciato una scia di dolore.. A perdere la vita sono stati Sergio, Bianca e Maria Liberatoscioli, tre fratelli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, tragedia sulla statale: quattro morti, una famiglia distrutta

In questa notizia si parla di: Chieti Tragedia Statale Quattro

Trè fratelli è un ghjovanu morenu in un accidente in Chieti: Quale sò e vittime? - Drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 giugno sulla statale 656, nei pressi dello stadio Angelini a Chieti: morti tre fratelli e un giovane. Leggi su notizie.it

Three Brothers and a Young Man Die in an Accident in Chieti: Who Are the Victims? - Drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 giugno sulla statale 656, nei pressi dello stadio Angelini a Chieti: morti tre fratelli e un giovane. Leggi su notizie.it

Incidente mortale sulla statale 656, quattro vittime a Chieti - Quattro persone hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio sulla SS 656, nel tratto che collega Chieti al casello di Brecciarola , nei pressi dello stadio 'An ... Leggi su informazione.it