Chieti dopo la tragedia sulla strada statale 656 il Comune chiede l’autovelox

Dopo la tragica perdita di vite umane sulla strada statale 656, il Comune di Chieti si mobilita per rafforzare la sicurezza stradale. In collaborazione con la polizia locale, chiede con urgenza alla Prefettura l’installazione di un autovelox strategicamente posizionato, sperando così di prevenire future tragedie e di tutelare la vita di tutti gli utenti della strada. La sicurezza non può aspettare: è una priorità che deve diventare azione concreta.

“A fronte del drammatico incidente di ieri, 8 giugno, lungo la statale 656, che ha comportato la morte di 4 persone per cause in corso di accertamento, il Comune, di concerto con la polizia locale, intervenuta dopo lo schianto, richiederĂ alla prefettura il posizionamento di un autovelox lungo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, dopo la tragedia sulla strada statale 656 il Comune chiede l’autovelox

