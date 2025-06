Chiara Tramontano al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari | “Grazie a Giulia possiamo immaginare un mondo migliore

Durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Campovolo di Reggio Emilia, Chiara Tramontano ha condiviso un momento toccante dedicato alla memoria della sorella Giulia, tragicamente scomparsa nel 2023. La sua testimonianza ci ricorda che dietro ogni simbolo ci sono persone, emozioni e storie di vita. Un gesto che ci invita a riflettere sull’importanza di preservare la memoria e di immaginare un mondo migliore, passo dopo passo.

Chiara Tramontano è apparsa in video durante in concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Campovolo di Reggio Emilia per ricordare la sorella Giulia, uccisa nel 2023 dal compagno. "Non è diventata un simbolo, è rimasta una persona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Chiara Tramontano Concerto Pinguini

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: “Non ci parlavamo da un mese” - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

Chiara Tramontano al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: “Grazie a Giulia possiamo immaginare un mondo migliore” - Chiara Tramontano è apparsa in video durante in concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Campovolo di Reggio Emilia per ricordare la sorella Giulia ... Leggi su fanpage.it

Pinguini Tattici Nucleari, la canzone Migliore è dedicata a Giulia Tramontano: il testo - Chiara Tramontano ha ringraziato sui social i Pinguini Tattici per questo omaggio e ha scritto che canterà la canzone a squarciagola in memoria di Giulia e Thiago "Una dedica meravigliosa a ... Leggi su tg24.sky.it

Dai Pinguini tattici nucleari una canzone dedicata a Giulia Tramontano - La sorella di Giulia, Chiara Tramontano, ha condiviso il testo della canzone sui social, scrivendo “la ... Leggi su rainews.it