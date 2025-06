Chiara Ferragni la crisi continua | perdite milionarie e liquidato il ramo retail

Chiara Ferragni si trova al centro di una tempesta che ha messo a dura prova la sua carriera e vita privata. Dopo anni di successo, sono arrivati scandali, perdite finanziarie e la decisione di liquidare il ramo retail della sua impresa. Nonostante le difficoltà , la influencer e imprenditrice digitale continua a dimostrare resilienza. Negli ultimi tempi, tuttavia, la…

Chiara Ferragni continua a vivere un periodo complicato. Dopo anni sulla cresta dell’onda, infatti, l’influencer ha dovuto subire dei forti scossoni derivati dallo scandalo Pandoro, che l’ha raggiunta a fine 2023. Da allora le attivitĂ lavorative dell’imprenditrice digitale hanno cominciato a subire delle perdite e, anche a livello personale, Chiara Ferragni ha dovuto affrontare la fine del matrimonio con Fedez. Negli ultimi tempi, però, la crisi sembrava essere rientrata e l’influencer appariva nuovamente felice al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. Ma l’idillio tra i due sembra esseri adesso spezzato e, anche a livello professionale, il momento complicato di Chiara Ferragni non si sarebbe concluso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni, la crisi continua: perdite milionarie e liquidato il ramo retail

In questa notizia si parla di: Chiara Ferragni Crisi Continua

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

Chiara Ferragni, la crisi continua: perdite milionarie e liquidato il ramo retail; Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, le foto insieme che smentiscono la crisi; La crisi Chiara Ferragni non si ferma, crollano i guadagni nel 2024.

Chiara Ferragni: perdite per 1,2 milioni, il ramo retail in liquidazione - Secondo alcuni documenti consultati da Radiocor, Fenice Retail ha registrato perdite milionarie in due anni.

Chiara Ferragni, crisi nera: le perdite da 1,2 milioni e lo scontro tra i soci - Ancora guai per Chiara Ferragni: chiude Fenice Retail con perdite da 1,2 milioni e scoppia lo scontro tra i soci della holding Fenice Srl.

I guai di Chiara Ferragni: la società del retail perde 1,2 milioni in due anni - MILANO – Fenice Retail, società del gruppo di Chiara Ferragni già finita in liquidazione, negli ultimi due anni ha perso 1,2 milioni.