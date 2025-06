Chiara Ferragni crac finanziario | quanti milioni ha perso in 2 anni

Chiara Ferragni, icona del mondo digitale e della moda, si trova nuovamente a confrontarsi con una crisi finanziaria che ha già causato perdite ingenti negli ultimi due anni. Nonostante il controllo totale dell'azienda e un nuovo capitale investito, le difficoltà sembrano ancora in agguato. La chiusura dei flagship store di Milano e Roma testimonia la complessa situazione che la influencer-imprenditrice deve affrontare. Ma quali sono i numeri reali di questa crisi?

Altre pessime notizie per Chiara Ferragni, che si trova ancora una volta a fare i conti con le conseguenze del cosiddetto Pandoro gate, nonostante abbia recentemente assunto il controllo quasi totale della sua azienda, rilevando le quote dei soci e procedendo con una nuova iniezione di capitale. Il punto è che la crisi non accenna a rallentare: dopo la serrata del flagship store milanese, anche il punto vendita romano in via del Babuino ha abbassato le serrande. A essere coinvolta è Fenice Retail, una delle controllate della sua galassia imprenditoriale, ora destinata alla liquidazione. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa economica Radiocor, i bilanci di Fenice Retail rivelano una situazione economica tostissima: tra il 2023 e il 2024 le perdite superano 1,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni, crac finanziario: quanti milioni ha perso in 2 anni

