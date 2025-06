Chiara Ferragni chiude i negozi In due anni bruciati 1,2 milioni

Chiara Ferragni, icona del fashion e imprenditrice di successo, si trova ora ad affrontare una sfida inaspettata: la chiusura dei suoi negozi, tra cui quelli di Roma e Milano, dopo aver bruciato 12 milioni in soli due anni. La recente liquidazione segna una svolta importante nel suo percorso imprenditoriale, lasciando i fan e gli addetti ai lavori curiosi di scoprire quali nuove strade intraprenderĂ .

La società è stata messa di recente in liquidazione assieme alla decisione di chiudere lo store in via del Babuino a Roma dopo quello di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiara Ferragni chiude i negozi. In due anni bruciati 1,2 milioni

In questa notizia si parla di: Chiara Ferragni Chiude Negozi

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

Il negozio di Chiara Ferragni a Roma, in via del Babuino, pochi passi da Piazza di Spagna, sta per chiudere. https://lacronacadiroma.it/2025/06/chiude-il-negozio-di-chiara-ferragni-a-roma-il-tramonto-di-unillusione-fashion/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t Partecipa alla discussione

La Cremonese torna in serie A, l’esultanza social di Chiara Ferragni con la maglia vintage https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/07/news/cremonese_serie_a_esultanza_chiara_ferragni_maglia_vintage_calci-424654598/?ref=twhl… Partecipa alla discussione

Chiara Ferragni, la Fenice Retail finisce in liquidazione: in due anni persi 1,2 milioni - La controllata Fenice Retail Srl, legata al marchio della famosa influencer italiana, Chiara Ferragni, ha accumulato perdite per oltre 1,2 milioni di euro ... Leggi su msn.com

Chiude Fenice Retail: conti in rosso e scontro nella holding Ferragni - Leggi ... Leggi su informazione.it

Chiara Ferragni chiude il negozio a Roma: la nuova strategia dell’imprenditrice - Chiara Ferragni chiude il negozio a Roma e annuncia una nuova fase strategica per Fenice Srl, la società che gestisce i prodotti a marchio Chiara Ferragni Brand. Leggi su msn.com