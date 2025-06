Chi può impedire una finale Sinner-Alcaraz a Wimbledon? I tre nomi per sparigliare le carte

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha finalmente raggiunto il suo apice a Wimbledon, con l’attesa di un'epica finale. Ma chi potrebbe impedire a uno dei due di conquistare il prestigioso titolo? Ecco i tre nomi che potrebbero "sparigliare le carte" e rubare la scena, rendendo questa sfida ancora più avvincente e imprevedibile. Scopriamoli insieme.

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha dovuto attendere il dodicesimo capitolo (tredicesimo considerando anche il circuito Challenger) per andare in scena sul prestigioso palcoscenico di una finale Slam. L'azzurro e lo spagnolo si sono presentati al via del Roland Garros da n.1 e n.2 al mondo, quindi un eventuale incrocio si sarebbe verificato solamente all'ultimo atto del torneo. In effetti Sinner e Alcaraz hanno superato i primi sei turni senza troppi patemi (non dovendo mai ricorrere al quinto set), dimostrando una evidente superiorità sul resto della concorrenza almeno con il format 3 su 5 a Parigi.