Chi ha armato il giovane che ha sparato a Miguel Uribe?

Chi ha armato il giovane che ha sparato a Miguel Uribe? Questa tragica domanda apre un inquietante scenario sulla violenza e le reti di coinvolgimento che si celano dietro un atto così drammatico. Juan Sebastián Rodríguez Casallas, solo 14 anni, ha compiuto un gesto che ha scosso la Colombia, ma chi si cela dietro l’arma? Le risposte potrebbero rivelare molte verità sul clima politico e sociale del paese.

Miguel Uribe Turbay, senatore e da poco candidato alla presidenza della Colombia, è stato gravemente ferito questo sabato 7 giugno da quattro colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale (non programmato) nel quartiere Modelia, Bogotá. L'attentato, compiuto da un ragazzo di appena 14 anni, ha sconvolto il paese e riaperto un doloroso capitolo della sua storia politica. L'aggressore, identificato come Juan Sebastián Rodríguez Casallas, è stato arrestato sul posto e trasferito in un centro medico sotto custodia, avendo riportato delle ferite d'arma da fuoco per gli spari prodotti dalla scorta del senatore.

