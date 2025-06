Miguel Uribe Turbay, candidato alla presidenza della Colombia, è un uomo di forte determinazione e impegno sociale. La sua vita è segnata da una storia personale intensa: la madre, giornalista, vittima di rapimento e uccisione, ha alimentato il suo desiderio di giustizia. Ora, mentre lotta per la vita dopo una grave sparatoria durante un comizio, il suo coraggio e dedizione rappresentano un simbolo di speranza e resistenza per il paese. Chi è Miguel Uribe Turbay, il candidato alla presidenza della Colombia che lotta...

Il senatore colombiano e candidato alla presidenza della Colombia Miguel Uribe Turbay è in gravi condizioni a seguito di una sparatoria durante un comizio politico. Il politico è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento neurochirurgico per ferite da arma da fuoco. Le sue condizioni sono state descritte come estremamente gravi e la sua prognosi è riservata. Chi è Miguel Uribe Turbay, il candidato alla presidenza della Colombia che lotta per la vita: la madre giornalista fu rapita e uccisa (X FOTO) – Notizie.com " È sopravvissuto all'intervento. questi sono momenti e ore cruciali ", ha dichiarato il sindaco di Bogotà Carlos Galán che ha visitato la clinica Fundación Santa Fe per esprimere solidarietà alla famiglia del senatore 39enne.