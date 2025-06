Chi è Comenencia il talento della Next Gen classe ’04 | un imponente esterno figlio del colonialismo olandese nel territorio di Curaçao

Livano Comenencia, talento emergente della Juventus Next Gen, si distingue per estro e versatilità. Classe ’04, con origini olandesi e un passato nel Psv, incarna la nuova generazione di promesse del calcio italiano. Al secondo anno in bianco e nero, le sue qualità promettono di lasciarci molte sorprese: scopriamo insieme cosa lo rende un protagonista da tenere d’occhio.

di Fabio Zaccaria Chi è Comenencia, focus sul laterale ex Psv della Juventus Next Gen di Brambilla: al secondo anno in C e dalle grandi aspettative. Carriera, caratteristiche e identikit. Al secondo anno ormai nella Juventus Next Gen, Livano Comenencia è fra i prospetti più interessanti del gruppo di Brambilla. Il polivalente giocatore classe ’04 è in grado di ricoprire una miriade di ruoli nel cerchio di centrocampo e soprattutto nella linea di difesa bianconera. Per scoprire chi è Comenencia, ecco quindi il suo identikit, approfondito da carriera e caratteristiche tecniche. Nato a Breda come il suo idolo Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, Comenencia cresce in una delle accademie più proficue in materia di giovane talento: il Psv Eindhoven. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Comenencia, il talento della Next Gen classe ’04: un imponente esterno figlio del colonialismo olandese nel territorio di Curaçao

