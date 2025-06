Chi deve pagare l’Imu 2025 e chi è esente

Se possiedi una seconda casa o un immobile commerciale, è il momento di prepararsi: il 16 giugno 2025 scade il termine per l’acconto IMU. Ma chi deve pagare e chi è esente? Scopri le regole che regolano questa imposta, fondamentale per milioni di proprietari in tutta Italia, e assicurati di adempiere correttamente alle scadenze fiscali.

Roma, 9 giugno 2025 – Scatta lunedì 16 giugno 2025 il termine per versare l'acconto Imu sulle seconde case e sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Una scadenza che coinvolge circa 25 milioni di immobili in tutta Italia, tra abitazioni a disposizione, case in affitto, negozi, uffici, capannoni e locali commerciali. L'acconto rappresenta il 50% dell'importo complessivo dovuto per l'anno in corso, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. Chi deve pagare. Imu sta per Imposta Municipale Propria ed è un tributo comunale che si applica agli immobili diversi dall'abitazione principale, salvo eccezioni previste dalla legge.

