Chi affronterà Lorenzo Musetti al Queen’s 2025? Cast stellare con Alcaraz

Grazie al sesto posto occupato nel ranking ATP rilasciato quest'oggi, Lorenzo Musetti è sicuro di far parte delle prime quattro teste di serie del tabellone di singolare maschile del Queen's 2025 di tennis, dove, salvo forfait, sarà accreditato del numero 3 del seeding. Il sorteggio del main draw di singolare andrà in scena a partire dalle ore 12.00 italiane di venerdì 13 giugno. IL REGOLAMENTO. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.