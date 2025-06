checco zaloe ritorna al cinema con una coppia leggendaria

Il cinema italiano si prepara a vivere un nuovo atteso appuntamento con la commedia grazie al ritorno di Checco Zalone, uno dei protagonisti più amati dal pubblico. Dopo alcuni anni di assenza, l’attore e comico pugliese riunisce la storica collaborazione con Gennaro Nunziante, regista con cui ha realizzato grandi successi commerciali. La produzione del nuovo progetto è ormai in avvio, promettendo risate e emozioni che solo Zalone sa regalare.

il ritorno di checco zalone: nuovo film in produzione con gennaro nunziante. Il cinema italiano si prepara a vivere un nuovo atteso appuntamento con la commedia grazie al ritorno di Checco Zalone, uno dei protagonisti più amati dal pubblico. Dopo alcuni anni di assenza, l'attore e comico pugliese riunisce la storica collaborazione con Gennaro Nunziante, regista con cui ha realizzato grandi successi commerciali. La produzione del nuovo progetto è già in fase avanzata, con le riprese previste tra luglio e settembre 2025. La data di uscita nelle sale è fissata per il periodo natalizio, una finestra ideale per attirare il pubblico delle festività.