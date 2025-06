Che Disastro per Pino Insegno | Ritorno da Incubo per Reazione a Catena!

Il ritorno di Pino Insegno su Rai Uno con "Reazione a Catena" si è trasformato in un vero e proprio ritorno da incubo, lasciando gli ascolti deludenti e molti interrogativi. Gli spettatori si aspettavano un colpo di scena, ma i numeri parlano chiaro: cosa è successo davvero dietro alle quinte? E soprattutto, chi ha conquistato il cuore del pubblico nella serata? Scopriamo insieme i retroscena di questa sorprendente disfatta e le vere protagoniste di questa settimana televisiva.

Gli ascolti parlano chiaro: l’esordio di Reazione a Catena non decolla. Scopri cosa è successo davvero dietro ai numeri deludenti. Qual è stato il vero vincitore della serata? I numeri parlano chiaro, e le sorprese non sono mancate. Il grande ritorno di Pino Insegno su Rai Uno con la nuova edizione di “Reazione a Catena” non è andato come previsto. Ci si aspettava il botto, invece è stato un debutto sottotono. La prima parte ha raccolto 1 milione e 453 mila spettatori con l’11% di share. La seconda, leggermente meglio, ha toccato 2 milioni e 125 mila con il 13.90%. Complice il match tra Sinner e Alcaraz trasmesso sul Nove? Forse. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv