Che cos’è e come funziona GAVI l’alleanza che promuove la salute globale

GAVI, l’Alleanza Globale per i Vaccini e l’Immunizzazione, nasce nel 2000 con l’obiettivo di rendere i vaccini accessibili a tutti, salvando vite e rafforzando i sistemi sanitari. Composta da governi, organizzazioni internazionali e partner diversi, GAVI lavora instancabilmente per promuovere la salute globale, concentrandosi sulle popolazioni più vulnerabili. Scopri come questa alleanza sta cambiando il mondo, un vaccino alla volta.

GAVI, l'Alleanza Globale per i Vaccini e l'Immunizzazione, è stata fondata nel 2000 con l'obiettivo di garantire l'accesso ai vaccini che possono salvare la vita, rafforzare i sistemi sanitari e promuovere la salute globale, con particolare attenzione ai bambini e alle popolazioni più vulnerabili. La struttura di GAVI. GAVI è composto da Governi, organizzazioni internazionali, fondazioni filantropiche, società civile, produttori di vaccini di Paesi industrializzati e in via di sviluppo, nonché da istituti di ricerca. A differenza di quanto si potrebbe pensare, l'alleanza non si limita alla distribuzione e allo sviluppo di vaccini.

