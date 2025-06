Cervarezza supera Villa Minozzo | vittoria nel remake della finalissima

In un emozionante remake della finalissima, Cervarezza sfiora la vittoria superando Villa Minozzo in un match ricco di suspense e passione. La partita ha regalato momenti di pura adrenalina, dimostrando ancora una volta come lo sport sappia unire e appassionare. Queste sfide rimarranno nella memoria di tutti gli appassionati, testimoniando il valore del calcio come motore di emozioni autentiche. E questa vittoria segna un capitolo importante nel loro cammino...

VILLA MINOZZO CERVAREZZA. VILLA MINOZZO: Esposito, Ferrari, Messori, Dessena, Banzi, Lancini, Sorbi (34’st Zaoui), Maspero, Ferrario, Spinola, Caniparoli. A disp.: Lugari, Vasirani, S.Coriani, Coli, F.Coriani, Tessitori, Bertoia, Favali. All.: Canovi CERVAREZZA: Torcianti, Moretti, F.Gaspari, Buffagni, Cani, Ruopolo, Peli, Leoncelli, Guidone, Muro, L.Fiori (47’st Casanova). A disp.: Fantolini, Masini, E.Gaspari, G.Fiori, Zoncheddu. All.: Cecchi Arbitro: Iotti Reti: Fiori (C) al 38’pt, Guidone (C) al 3’st, Dessena (VM) al 16’st, Cani (C) al 34’st. Note: espulso al 39’st Peli del Cervarezza per fallo di reazione su Dessena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cervarezza supera Villa Minozzo: vittoria nel remake della finalissima

In questa notizia si parla di: Cervarezza Villa Minozzo Supera

