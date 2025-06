Cerno smaschera la sinistra | ecco perché era un voto contro Schlein

In un panorama politico sempre più polarizzato, Tommaso Cerno smaschera le contraddizioni della sinistra e spiega perché il voto contro Schlein rappresenta molto più di una semplice preferenza elettorale. Con un affluenza al 30,6% e risultati che evidenziano la distanza tra il Paese e le istanze del Pd e della Cgil, emerge una realtà inquietante: il divario tra cittadini e politica si allarga. Ecco perché il referendum sulla cittadinanza rivela molto più di quanto sembri.

La sinistra sbatte sui Referendum. L'affluenza al 30,6 per cento per i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza agli stranieri rende la distanza tra il Paese e le istanze promosse dal Pd di Elly Schlein e dal segretario della Cgil Maurizio Landini. Se ne parla nella puntata di lunedì 9 giugno di Quarta Repubblica. Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, ospite di Nicola Porro ricorda il risultato del referendum sulla cittadinanza con il 35 per cento di contrari al dimezzamento dei tempi. "Sono andato sull'Intelligenza artificiale e ho chiesto: quanto ci mette un italiano che è già residente in Nigeria a diventare nigeriano - racconta Cerno - Risposta: 15 anni con residenza legale, buona condotta, conoscenza della lingua e della cultura nigeriana.