Cerimonia Unibo interrotta I proPal si prendono il palco di piazza Maggiore | FOTO e VIDEO

Un momento di gioia e orgoglio si è trasformato in tensione durante la cerimonia Unibo in Piazza Maggiore, dove oltre 300 laureandi hanno celebrato il traguardo raggiunto. Tuttavia, l'atmosfera festosa è stata interrotta da un intervento inatteso, con i propal che hanno preso il palco per evidenziare questioni cruciali come il rilascio dei detenuti della Freedom Flotilla. Una giornata che ha lasciato tutti senza parole, tra celebrazione e denuncia.

Interrotta la festa in Piazza Maggiore. Oltre 300 dottori e dottoresse, con tocco e toga, si sono riuniti per festeggiare la chiusura del loro percorso di dottorato. Ma non tutto è andato liscio. Per chiedere il rilascio dell'equipaggio della Freedom Flotilla, delle migliaia di detenuti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Cerimonia Unibo interrotta. I proPal si prendono il palco di piazza Maggiore | FOTO e VIDEO

