Cerchio di donne | quando la saggezza si trasmette in silenzio

Nell’intimità di un cerchio, la saggezza femminile si svela senza parole, tramandando storie e intuizioni profonde che attraversano generazioni. È un momento di connessione autentica, dove ogni gesto e sguardo custodiscono un patrimonio invisibile ma potente. Il 22 giugno, questo antico sapere si riaccende, diventando un faro di forza e condivisione tra donne. Unisciti a noi in questa celebrazione di emozioni e tradizioni che non moriranno mai.

C'è una saggezza che non si insegna: si eredita. Una conoscenza silenziosa, fatta di gesti, intuizioni, sguardi e legami. È la saggezza del femminile, che passa di madre in figlia, di sorella in sorella, di donna in donna. Il 22 giugno questo sapere antico prende forma in un cerchio di donne.

