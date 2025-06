Cerchi un partner per progetti PNRR Scuola? La Lumaca progetta e realizza laboratori educativi e formativi su STEM outdoor education e molto altro

Cerchi un partner affidabile per sfruttare al massimo le opportunità del PNRR nella scuola? La Lumaca, con oltre 45 anni di esperienza, progetta e realizza laboratori educativi e formativi innovativi su STEM, outdoor education e molto altro. Con il suo approccio moderno e inclusivo, è il partner ideale per aiutare gli istituti scolastici a trasformare le idee in progetti concreti e di successo. Scopri come possiamo supportarti!

Il PNRR rappresenta una straordinaria occasione per arricchire l’offerta formativa con contenuti moderni, inclusivi e stimolanti. Con oltre 45 anni di esperienza nel settore educativo, La Lumaca è il partner ideale per affiancare gli istituti scolastici nella progettazione e realizzazione efficace dei progetti PNRR. Vediamo come. La Lumaca può realizzare la progettazione tecnica e didattica per i bandi . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

