Cerca foto del padre mai visto scopre pure un fratello Ora si conosceranno

Una scoperta inaspettata che ha cambiato la vita di una famiglia di Reggio Emilia: dopo 73 anni, una foto ha svelato il volto del padre mai visto e un fratello sconosciuto. Un viaggio nel passato, alimentato dalla volontĂ di conoscere le radici e realizzare un sogno di lunga data. La storia dimostra come la memoria condivisa e un semplice appello possano aprire le porte a nuove emozioni e sorprendenti rivelazioni.

Reggio Emilia, 9 giugno 2025 – Una foto tanto cercata e ora trovata. E con lei, una nuova consapevolezza: la storia della propria famiglia può cambiare anche dopo decenni, un sogno – a volte – può diventare realtĂ grazie a una lettera e al potere della memoria condivisa. “Ho realizzato il desiderio di mia nonna”: la foto con il volto di suo padre Paolo Losi e un fratello scoperto dopo 73 anni. Dopo l’appello pubblicato sul Carlino, la risposta che nessuno si aspettava: “Sono il figlio di Paolo, e ho quelle foto. Ora so di avere una sorella”. Riavvolgiamo il nastro. Qualche settimana fa avevamo raccontato su queste pagine la storia di MathĂ©o Feburier, un ragazzo francese di vent’anni che cercava una fotografia del bisnonno Paolo Losi, nato a Reggio Emilia nel 1930. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cerca foto del padre mai visto, scopre pure un fratello. “Ora si conosceranno”

