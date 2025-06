Centromarca Mutti | Nostre industrie asset strategico contesto politico ci supporti

Le industrie rappresentano il cuore pulsante dell’economia italiana, un asset strategico che alimenta crescita, occupazione e innovazione. Francesco Mutti, presidente di Centromarca, sottolinea come il settore contribuisca in modo fondamentale al PIL e alla bilancia commerciale del paese. In un contesto politico complesso, il supporto alle imprese è più cruciale che mai. La sfida ora è consolidare questa forza per garantire un futuro sostenibile e prospero per l’Italia.

"Le nostre industrie sono un asset strategico per lo sviluppo dell'economia italiana, investono, contribuiscono in modo significativo al prodotto interno lordo e alla bilancia commerciale, creano occupazione e valore", ha sottolineato Francesco Mutti, presidente di Centromarca, aprendo i lavori dell'assemblea generale di Centromarca, in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano.

