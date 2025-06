Centromarca Meloni elogia le imprese | Con voi difendiamo il potere d’acquisto e costruiamo un’Italia più giusta

La marca non è solo un simbolo commerciale, ma uno strumento potente che valorizza il talento, la qualità e l’innovazione delle imprese italiane. È il motore che difende il potere d’acquisto delle famiglie e costruisce un’Italia più giusta e sostenibile. In un contesto di sfide e rinascite, Centromarca rappresenta questa forza vibrante, che con determinazione e passione continua a rafforzare il nostro Paese. È l’Italia che resiste, produce e innova, ed è destinata a continuare a farlo.

C’è un’Italia che resiste, produce, innova e sostiene. È l’ Italia che tiene in piedi il Paese, quella rappresentata da Centromarca, che oggi ha radunato a Milano, nell’assemblea generale 2025, l’industria di marca italiana. E che ha ricevuto un riconoscimento esplicito da parte del presidente del Consiglio, Giorgia Melon i. Meloni: “La marca non è solo un simbolo commerciale”. «La marca non è solo un simbolo commerciale ma è uno strumento che crea valore aggiunto e che contribuisce a consolidare il fascino del made in Italy, rafforzando quelle filiere produttive fatte in grande parte di piccole e medie imprese», ha affermato la premier nel suo messaggio all’assemblea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Centromarca, Meloni elogia le imprese: “Con voi difendiamo il potere d’acquisto e costruiamo un’Italia più giusta”

