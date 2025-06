Centro Nazionale Sportivo Libertas celebra 80 anni al CONI premiato Alfredo Mulè per l’impegno di inclusione nello sport

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas celebra con orgoglio e entusiasmo i suoi 80 anni, un traguardo che testimonia il suo impegno costante per promuovere uno sport più inclusivo e solidale. Alla cerimonia al Salone d’Onore del CONI, Alfredo Mulè è stato premiato come simbolo di cittadinanza attiva nello sport, in un evento che ha visto la partecipazione di figure illustri e ha rilanciato il ruolo civico di Libertas nel panorama sportivo italiano. E così, l’associazione si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua storia, continuando a valorizzare i valori di solidar

Al Salone d'Onore del CONI premiato Alfredo Mulè, simbolo di sport come cittadinanza attiva, presenti Malagò e Conte, Libertas rilancia il suo ruolo civile per uno sport inclusivo e solidale Una celebrazione sentita e partecipata ha segnato gli 80 anni del Centro Nazionale Sportivo Libertas,.

In questa notizia si parla di: Sport Centro Nazionale Libertas

