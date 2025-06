Centri estivi Firenze è la seconda città più cara | 177 euro a settimana la spesa media

A Firenze, con una media di 177 euro a settimana, i centri estivi sono diventati un'ancora di salvezza per molte famiglie in cerca di soluzioni efficaci e sicure per i propri figli durante le vacanze scolastiche. Tuttavia, tra i numerosi vantaggi, si fa largo anche il timore dei costi crescenti, che rendono questa scelta sempre più difficile da sostenere. La domanda è: come conciliare qualità e accessibilità in un panorama in continua evoluzione?

Firenze, 9 giugno 2025 – Con la chiusura delle scuole, per molte famiglie fiorentine si ripropone il solito dilemma: come organizzare le giornate dei figli durante la lunga pausa scolastica? I centri estivi rappresentano un’ancora di salvezza per chi lavora, ma i costi stanno diventando sempre più difficili da sostenere. Secondo l’ultima indagine condotta da Adoc ed Eures, che ha monitorato circa 200 centri estivi in otto grandi città italiane tra cui Firenze, il 2025 ha segnato un nuovo aumento dei costi: +12,3% rispetto al 2024 e un impressionante +22,7% rispetto al 2023. Firenze è la seconda città più cara, con un costo medio settimanale, per un centro estivo a tempo pieno, pari a 177 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centri estivi, Firenze è la seconda città più cara: 177 euro a settimana la spesa media

