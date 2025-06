Centrati in pieno impatto devastate | sono morti uno accanto all’altra erano innamoratissimi

Una notte di dolore e shock tra le luci della Gardesana orientale, dove il destino ha spezzato due vite innamorate in un istante. In un terribile scontro tra moto e furgone tra Brenzone e Malcesine, i protagonisti sono rimasti vittime di un impatto devastante, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. La tragedia colpisce profondamente: erano innamorati, erano la loro vita, ora solo ricordi.

VERONA – Una notte di sangue sulla Gardesana orientale. Due persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto tra Brenzone e Malcesine, lungo la statale 249, nel Veronese, intorno alla mezzanotte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno. Una moto si è scontrata frontalmente con un furgone: l'impatto è stato devastante e per i due motociclisti non c'è stato nulla da fare. Le vittime dell'incidente sono Bogdan Dobrica, 42 anni, di origine romena e residente a Brenzone, e la compagna Veronica Mitrofan, 44 anni, che viveva a Malcesine. I due erano in sella alla loro moto quando si sono trovati improvvisamente davanti il furgone proveniente dalla direzione opposta.