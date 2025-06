Cent' anni di bonifica nella bassa padovana | l' idrovora Barbegara tra storia funzione e nuove sfide

Venerdì 6 giugno, nella suggestiva Corte Benedettina di Correzzola, si è celebrato il centenario dell'idrovora Barbegara, un simbolo di progresso e tutela ambientale nella Bassa Padovana. Un'occasione unica per scoprire la storia, le funzioni e le future sfide di questa infrastruttura fondamentale, insieme a esperti, stakeholders e cittadini. L'evento ha sottolineato l'importanza di preservare e innovare le opere di bonifica, perché il futuro del territorio dipende dalla nostra capacità di coniugare tradizione e innovazione.

Si è tenuto venerdì 6 giugno nella suggestiva cornice della Corte Benedettina di Correzzola, il convegno "Cent'anni di bonifica nella Bassa Padovana. Idrovora Barbegara tra storia, funzione e prospettive per il territorio". L'evento, promosso da ANBI nell'ambito della Settimana Nazionale della.

