Celiachia e sensibilità al glutine | le differenze e il punto con gli esperti

Celiachia e sensibilità al glutine: due condizioni distinte ma spesso confuse, entrambe influenzate dal glutine. Scopri le differenze fondamentali e le ultime novità dagli esperti per affrontare con consapevolezza questa sfida quotidiana. Comprendere bene il proprio corpo è il primo passo verso una vita più serena e salutare. Resta con noi per svelare ogni dettaglio e trovare le risposte che cerchi.

C eliachia e sensibilità al glutine sono due mondi diversi con lo stesso protagonista. Facciamo chiarezza con gli esperti. Celiachia e intolleranza al glutine: ora sconfiggerle è una sfida possibile X Celiachia: non è un’allergia o un’intolleranza alimentare. La celiachia coinvolge il sistema immunitario, che reagisce in modo anomalo al glutine danneggiando i villi intestinali, le piccole strutture responsabili dell’assorbimento dei nutrienti. Questa condizione può manifestarsi a qualsiasi età e colpisce prevalentemente le donne. Non si tratta di un’allergia o di un’intolleranza alimentare nel senso classico. 🔗 Leggi su Iodonna.it