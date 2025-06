Cecilia e Belen Rodriguez rottura totale | c’entra anche Ignazio Moser

Cecilia e Belen Rodriguez, due sorelle dal legame indissolubile, sono al centro di un'ombra di tensione che coinvolge anche Ignazio Moser. La loro rottura, ancora avvolta nel mistero, ha sorpreso amici e fan, considerando la loro complicità storica. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha rivelato: “...”, lasciando tutti in attesa di scoprire cosa si nasconda dietro questa improvvisa distanza, che potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto.

Belen e Cecilia Rodriguez non hanno ancora fatto pace, anche Moser è coinvolto nella loro rottura. Non è ancora chiaro cosa sia successo tra Cecilia e Belen Rodriguez, da settimane però non si fa che parlare del loro allontamento. In questi anni hanno sempre dimostrato di essere molto complici e unite, in molti infatti pensavano che avrebbero fatto presto pace, a quanto pare però non è così. Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha rivelato: “ La rottura tra le due sorelle è totale. Non torna il sereno, e anche la famiglia si è ormai rassegnata”. Cecilia e Belen Rodriguez (Screen Mediaset Infinity) Il noto giornalista ha poi svelato: “ Buona dose di responsabilitĂ ce l’ha pure Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com