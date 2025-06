Ceccarini | Milan? Andrà via anche Jovic Vlahovic è un’idea ma molto costosa

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del Milan e dei tanti rumors sul calciomercato dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ceccarini: “Milan? Andrà via anche Jovic. Vlahovic è un’idea, ma molto costosa”

In questa notizia si parla di: Ceccarini Milan Andrà Jovic

Ceccarini accende il duello per l’ex Juve: «È lui il nome giusto per sostituire Conte al Napoli, ma occhio al Milan». Il sorprendente annuncio di mercato - Ceccarini accende il duello di calciomercato tra Napoli e Milan per un ex Juve, suggerendo chi potrebbe sostituire Conte.