Ceccano proseguono le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2025

Se sei una mamma tra i 25 e i 50 anni con un sorriso contagioso e tanta energia, questa è la tua occasione per brillare! Le selezioni di "Miss Mamma Italiana 2025" stanno attraversando tutta Italia, offrendo a ogni partecipante l’opportunità di dimostrare che la bellezza, la simpatia e il cuore materno sono i veri protagonisti. Non perdere questa straordinaria chance di essere la futura regina della maternità e dello charme!

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ceccano, proseguono le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”

In questa notizia si parla di: Edizione Proseguono Selezioni Miss

Selezione di Miss Mamma Italiana a San Cesareo: premiata una mamma di Fara in Sabina, Giulia Gaetani - X Partecipa alla discussione

Miss Mamma Italiana, premiata Erjona di Mogliano - X Partecipa alla discussione

Miss Italia Calabria 2025: al via la nuova edizione del concorso che celebra la bellezza e l’identità calabrese - Dopo i casting dei mesi scorsi con tappe preliminari nelle città calabresi ... Leggi su ilmetropolitano.it

Daniela, impiegata premiata a Miss Mamma Italiana - C’è anche Minerbio sul podio di Miss Mamma Italiana con la 58enne Daniela Bergonzoni (a destra), arrivata seconda nella categoria ‘Miss Mamma Italiana Evergreen’. Leggi su msn.com

Selezioni per Miss Mamma Italiana: a Ponte San Pietro vince Martina Arrigoni - Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te. Leggi su bergamonews.it