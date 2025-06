C' è un paesino in cui quasi nessuno è andato al seggio | hanno votato in sei

c 232 un paesino in cui quasi nessuno 232 andato al seggio hanno votato in sei. I referendum su cittadinanza e lavoro non hanno superato la prova del quorum, fermandosi a poco più del 30% dei votanti. Ma c'è un comune in cui le cose sono andate decisamente peggio. Siamo nella provincia del Sud Sardegna: Goni è un piccolo paese di 432 abitanti. Qui l'appuntamento ai seggi ha visto una partecipazione ancora più bassissima, sollevando interrogativi sulla partecipazione civica e l'importanza della voce dei cittadini in contesti così piccoli.

