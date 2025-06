CdS – alla Roma 25 milioni E c’è il retroscena Gasperini

Il calciomercato infiamma ancora le voci: Angeliño, dopo un breve momentaneo ripensamento, sta per abbracciare la nuova sfida all’Al-Hilal, con un ingaggio da capogiro di circa 10 milioni di euro all’anno. La trattativa, avvolta da un velo di suspense, sembra ormai in dirittura d’arrivo. Con questa mossa, la Roma si trova a riflettere sulle strategie future mentre i tifosi attendono sviluppi sorprendenti.

2025-06-09 14:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: ROMA – Angeliño salvo clamorose sorprese nelle prossime ore sara un nuovo giocatore dell’Al-Hilal. Il terzino spagnolo, infatti, dopo i primi tentennamenti ha deciso di accettare la destinazione grazie anche al ricco ingaggio di circa 10 milioni di euro l’anno e sta andando a Parigi per firmare il contratto. La Roma invece è pronta ad accettare l’offerta saudita da 25 milioni di euro (da capire se con bonus inclusi oppure no) e a tuffarsi sul mercato per andare alla ricerca di un sostituto dello spagnolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com