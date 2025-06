CCNL del trasporto aereo Volpi | Bene il rinnovo in accordo con i sindacati

Il rinnovo del CCNL del trasporto aereo rappresenta un passo importante per il settore e per i lavoratori coinvolti, rafforzando diritti e prospettive di crescita. Questa intesa, raggiunta grazie al dialogo tra sindacati e gestori aeroportuali, evidenzia l’impegno di tutte le parti nel sostenere uno dei settori più strategici dell’economia italiana. Un risultato che apre nuove opportunità di sviluppo e stabilità per il futuro.

Fiumicino, 9 giugno 2025- “Accolgo con favore la notizia del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo, Parte Specifica Gestori Aeroportuali che riguarda circa 10mila lavoratori. L’accordo è stato raggiunto al termine di una trattativa tra i gestori degli aeroporti e le sigle sindacali che ha messo al centro la volontĂ di promuovere un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. All’interno del contratto sono stati previsti aumenti salariali, maggiore attenzione al welfare e alle tutele per i lavoratori e nuovi criteri di valutazione per valorizzare i lavoratori in base a specifiche competenze”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

