Cavalcavia XXV Aprile chiuso per lavori | code e disagi

Il cavalcavia XXV Aprile, simbolo fondamentale della viabilità cittadina, sarà temporaneamente chiuso da lunedì 9 giugno a venerdì 13 per completare i lavori di asfaltatura. Questa interruzione, seppur necessaria, sta causando rallentamenti e code in tutta la zona di Sant'Agabio, creando disagi agli automobilisti. È importante pianificare con anticipo gli spostamenti per minimizzare i disagi e contribuire a una ripresa più rapida del traffico normale.

