Catania ristorante chiuso d’urgenza per gravi carenze igieniche | pesce marcio e 30mila euro di multe

A Catania, l’attenzione alla sicurezza alimentare si fa più forte: un ristorante è stato chiuso d’urgenza per gravi carenze igieniche, tra cui pesce marcio, e sanzionato con multe di oltre 30 mila euro. I controlli della Polizia di Stato evidenziano come la tutela dei clienti sia una priorità assoluta. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione e l’importanza di standard elevati nel settore della ristorazione.

Controlli a Catania: chiuso ristorante bio. Sanzioni e sequestri per irregolarità nel settore alimentare - Venerdì mattina, Catania ha assistito a un'operazione congiunta della Polizia di Stato che ha portato alla chiusura di un ristorante bio e al sequestro di prodotti irregolari.

