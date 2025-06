Catania pluripregiudicato arrestato dopo il furto di un’auto

Un episodio che ancora una volta evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine catanesi nel contrastare la criminalità. La Polizia di Stato ha sventato un furto notturno ai danni di un’auto nel cuore di viale Mario Rapisardi, arrestando un pluripregiudicato con numerosi precedenti. La collaborazione tra agenti e motociclisti complici ha permesso di fermare i malviventi e garantire la sicurezza dei cittadini. Un risultato che rafforza la fiducia nella giustizia e nella tutela della comunità locale.

Colpo notturno sventato dalla Polizia di Stato. Un uomo di 46 anni, con numerosi precedenti penali, è stato fermato e arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato un'auto durante la notte in viale Mario Rapisardi, a Catania. Furto con la complicità di motociclisti in fuga. Il furto è avvenuto con il supporto di alcuni complici a bordo di moto, che hanno aiutato l'uomo a manomettere il veicolo, metterlo in moto e cercare di allontanarsi rapidamente. Tuttavia, alla vista della pattuglia, i due motociclisti hanno abbandonato il complice, dandosi alla fuga e riuscendo a far perdere le loro tracce.