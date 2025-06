Catania barbiere abusivo beccato mentre taglia capelli e vende profumi | raffica di multe per 15mila euro

A Catania, l'azione decisa contro l'abusivismo ha portato al maxi sequestro di prodotti e a sanzioni per 15 mila euro, dopo aver beccato un barbiere abusivo intento a tagliare capelli e vendere profumi senza autorizzazione. Una battaglia, questa, per tutelare legalitĂ e sicurezza dei cittadini. L'operazione dimostra che le forze dell'ordine non mollano e sono sempre pronte a difendere il territorio.

Operazione contro l'abusivismo a Catania: sanzioni per 15 mila euro e sequestri di prodotti ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, barbiere abusivo beccato mentre taglia capelli e vende profumi: raffica di multe per 15mila euro

In questa notizia si parla di: Catania Euro Barbiere Abusivo

Catania, dipendenti di un supermercato sfruttati: alcuni erano pagati 1,6 euro l'ora | Due arresti - A Catania, un'inchiesta delle Fiamme Gialle ha rivelato sfruttamenti all'interno di un supermercato, con dipendenti pagati 16 euro l'ora ma costretti a turni massacranti di oltre 60 ore settimanali.

Catania, barbiere abusivo beccato mentre taglia capelli e vende profumi: raffica di multe per 15mila euro - L’intervento è stato condotto dalla Polizia di Stato nei quartieri della città per contrastare le ... Leggi su virgilio.it

Catania: sequestrati 600 chili di frutta e verdura a venditori ambulanti - Venditori ambulanti sanzionati dai poliziotti nel quartiere San Berillo nuovo di Catania. Leggi su meridionews.it

Catania, operazione anti abusivismo a San Berillo, barbiere abusivo sanzionato per 4mila euro - I poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, insieme agli agenti del Reparto Prevenzione crimine “Sicilia Orientale” e del servizio “Annona” della Polizia ... Leggi su lasicilia.it