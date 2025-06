Castelverde da un mese e mezzo l' acqua arriva col contagocce | cittadini esasperati

Castelverde, periferia est di Roma, sta vivendo un'emergenza idrica senza precedenti. Da oltre un mese e mezzo, le famiglie si confrontano con l'acqua che arriva a singhiozzo o, peggio ancora, completamente assente, soprattutto nelle ore mattutine e serali. La situazione, ormai insostenibile, sta esasperando i cittadini, che chiedono interventi immediati per ripristinare un servizio essenziale. La domanda ora è: quanto ancora dovranno aspettare?

