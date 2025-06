Castelnovo Capitale travolge Trinità | 7-3 in una partita spettacolare

In una partita ricca di emozioni e colpi di scena, Castelnovo Capitale ha travolto Trinità con un punteggio di 7-3, regalando agli spettatori uno spettacolo indimenticabile. La squadra di D. Peila ha dimostrato determinazione e talento, dominando il campo fino all'ultimo fischio. Una vittoria che resterà nella memoria degli appassionati e che pone le basi per un cammino sicuramente entusiasmante. La stagione si infiamma, e questa sfida ne è solo l’inizio.

CASTELNOVO CAPITALE 7 TRINITà 3 CASTELNOVO CAPITALE: Briglia, Meluzzi, Mjekra, Notari, Lo Russo, M.Peila, Prifti (32’st Hoxha), Passerini(16’st Sironi), Habib (36’st Cavalletti), Fomov (41’st Cagni), Truffelli. A disp: Croppi, Romei, Mortillaro, Balisa, Ovi. All.: D.Peila TRINITA’: Vlas (32’pt De Silvestri), F.Saccardi, G.Saccardi, Tosi, Bassoli, L. Diletto (12’st Tramalloni), Tavaglione (23’st D’Arcangelo), Traore (37’st Gambacorta), Ravanetti (22’st Fornari), Favalli. A disp: Guidetti, Musi, Campani, F.Diletto. All.: L.Saccardi Arbitro: Zardi Reti: Fomov (C) al 4’pt, Habib (C) al 7’pt e al 45’st, Truffelli (C) su rig. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it