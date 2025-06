Cassino martedì 10 mancherà l' acqua in diverse zone della città

Martedì 10 giugno, Cassino si prepara a una giornata complicata: molte zone della città resteranno senz'acqua per diverse ore, causando disagi alle abitazioni e alle attività locali. La causa del disservizio, ancora da chiarire, coinvolge una decina di strade e diverse aree, mettendo alla prova pazienza e resilienza degli abitanti. Restate aggiornati per tutte le novità e consigli utili per affrontare questa emergenza.

Quella di domani, martedì 10 giugno sarà una giornata che si preannuncia difficile per gli abitanti di Cassino, nel sud della provincia di Frosinone, che per diverse ore resteranno senza acqua dai rubinetti. Diverse le zone interessante ed una decina di strade. La causa del disservizio per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Cassino, martedì 10 mancherà l'acqua in diverse zone della città

In questa notizia si parla di: Diverse Cassino Martedì Acqua

Claudia Cassino (@claudia_cassino) Partecipa alla discussione