Caso Pifferi Verso la semi infermità mentale?  Gulotta | La Corte d’Assise ha fatto benissimo a disporre una nuova perizia

Il caso Pifferi ha sconvolto l’Italia, sollevando domande inquietanti sulla psiche di una donna che, tra lucidità e follia, si trova al centro di un procedimento giudiziario che potrebbe ridefinire la sua imputabilità. La Corte d’Assise ha giustamente disposto una nuova perizia, lasciando aperto un interrogativo essenziale: fino a che punto la mente umana può essere fragile o ingannevole? Sono queste le questioni che il processo dovrà chiarire, con un esito che potrebbe cambiare tutto.

Chi è Alessia Pifferi? Una folle, una donna che sa fingere o una persona fragile che alterna lucidità a deliri? Sono gli interrogativi di un caso orribile avvenuto a Milano nel luglio 2022, quando la trentasettenne lasciò la figlia di un anno e mezzo in casa da sola per sei giorni, causandone la morte per stenti. Sulla vicenda, diventata un caso mediatico, riparte il processo in secondo grado, per decidere sull'imputabilità della Pifferi di omicidio volontario. La Corte d'Assise d'Appello ha disposto una nuova perizia psichiatrica, che potrebbe aprire nuovi sviluppi per la donna condannata all'ergastolo che è stata oggetto di aggressioni in carcere.