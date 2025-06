Caso Paragon l’azienda israeliana smonta la relazione del Copasir E Schlein tace?

Il caso Paragon, che vede l’azienda israeliana smontare la relazione del Copasir e Schleim rimanere in silenzio, si trasforma in un delicato processo di verità e trasparenza. Il 5 giugno 2025, il Copasir approva all’unanimità il suo rapporto, ma le contraddizioni emergono, mettendo sotto una nuova luce il ruolo delle istituzioni e la tutela della sicurezza nazionale. La realtà dei fatti sta emergendo, lasciando aperti molti interrogativi.

Il caso Paragon si trasforma giorno dopo giorno in un processo indiretto contro il Copasir. L’organo parlamentare che dovrebbe vigilare sui servizi segreti italiani ha confezionato una relazione che ora viene smontata dalla stessa azienda israeliana produttrice dello spyware Graphite. La relazione Copasir: tutto regolare, nessun colpevole. Il 5 giugno 2025 il Copasir approva all’unanimità la sua relazione sullo scandalo. Secondo il documento, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato “non è stato sottoposto ad alcuna attività di intercettazione da parte dei servizi italiani” con il software Paragon. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Paragon, l’azienda israeliana smonta la relazione del Copasir. E Schlein tace?

