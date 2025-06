Caso Paragon il Copasir si dice disponibile a rendere pubblica l’audizione con la società israeliana

Il Copasir si mostra aperto e trasparente, annunciando la disponibilità a rendere pubblica l'audizione con la società israeliana Paragon Solutions. Questa decisione segna un passo importante verso la chiarezza sulle dinamiche tra enti di intelligence e aziende private. La possibilità di ascoltare direttamente le testimonianze potrebbe svelare dettagli fondamentali per comprendere meglio il quadro complesso delle relazioni internazionali e della tutela della sicurezza nazionale.

Il Copasir «prende atto, con stupore, del contenuto delle dichiarazioni attribuite alla società Paragon Solutions dal giornale israeliano Haaretz, secondo le quali la società avrebbe deciso di rescindere i propri rapporti contrattuali con le Agenzie di intelligence italiane in quanto il governo e il parlamento, a loro dire, avrebbero rifiutato di utilizzare i servizi dalla stessa offerti per verificare se il giornalista Francesco Cancellato fosse stato sottoposto ad attività di captazione attraverso lo spyware Graphite». Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha inoltre dichiarato di essere pronto a rendere pubblici i contenuti dell’audizione dei rappresentanti di Paragon dello scorso 9 aprile. 🔗 Leggi su Lettera43.it