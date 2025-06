Cartelli fai da te scritti a mano per indicare l’ingresso ai seggi

In un gesto semplice ma efficace, il Comune ha creato cartelli fai da te scritti a mano per guidare gli elettori al Liceo Torelli, evitando confusioni e facilitando il voto. I fogli A4 con numeri e frecce sono un modo pratico per incentivare la partecipazione democratica, rendendo più facile e immediata l’accesso ai seggi. Come sottolinea l’ex consigliere Giovanni Fontana, questa iniziativa...

Fogli A4 con i numeri dei seggi scritti a mano e le frecce per segnalare l’accesso alle urne del liceo Torelli. "Come incentivare la gente ad andare a votare – commenta l’ex consigliere M5S, Giovanni Fontana – sembra una caccia al tesoro". In realtà i “cartelli“ sono stati messi dal Comune per indicare la corretta strada per accedere ai seggi del Torelli: da viale Kennedy 30 e non da via Tommassoni. Sembra che alcuni elettori sbagliassero ingresso e che i presidenti di seggio lo abbiano segnalato al Comune, il quale è intervenuto con indicazioni fai da te. "Nei giorni scorsi – dicono dall’Ufficio elettorale – è stato fatto il volantinaggio per indicare che si votava al Torelli entrando da viale Kennedy 30". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cartelli “fai da te“ scritti a mano per indicare l’ingresso ai seggi

In questa notizia si parla di: Seggi Cartelli Scritti Mano