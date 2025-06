Carolina di Monaco protagonista della cena di stato in onore della Francia | le foto più belle

La Principessa Carolina di Monaco ha brillato come protagonista indiscussa alla cena di Stato in onore della Francia, un evento di grande prestigio che ha celebrato il legame tra le due nazioni. Le sue foto più belle catturano eleganza e raffinatezza, testimonianza del suo ruolo di ambasciatrice di stile e classe. Carolina non ha voluto mancare a questa serata memorabile, sottolineando ancora una volta il suo status di icona di bellezza e grazia nel panorama internazionale.

La Principessa Carolina non ha voluto mancare alla prima cena di Stato presieduta dal fratello Alberto II. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Carolina di Monaco protagonista della cena di stato in onore della Francia: le foto più belle

In questa notizia si parla di: Carolina Cena Stato Monaco

Charlène di Monaco in rosso e Brigitte Macron in bianco, sul red carpet sventola la bandiera del Principato - La première dame e la principessa monegasca si sono fatte interpreti di un diplomatic dressing da manuale. Leggi su vanityfair.it

Monaco, Emmanuel e Brigitte Macron accolti dal principe Alberto II e dalla principessa Charlene - Il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady Brigitte sono arrivati sabato per una cena di Stato con il principe Alberto II di Monaco e la ... Leggi su msn.com

Ricevimento al Rocher per Alberto e Charlène. E la principessa Carolina brinda con Macron - Dopo 41 anni, e la guerra fiscale tra Ranieri e De Gaulle, un presidente francese arriva a Monaco. Leggi su msn.com