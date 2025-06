Carolina di Monaco come una Regina alla cena di Stato Charlene sparisce

Nel cuore del Principato, Carolina di Monaco si conferma come la vera regina della scena, con il suo charme e presenza magnetica. La cena di Stato con Emmanuel e Brigitte Macron si è rivelata un evento memorabile, dove l’eleganza di Carolina ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa si cela dietro questa aura regale? Restate con noi per scoprirlo, perché le sorprese non sono finite.

Charlene e Alberto di Monaco hanno accolto nel Principato Emmanuel e Brigitte Macron lo scorso weekend. Ma la vera Regina è stata Carolina di Monaco. La sua sola presenza alla cena di Stato ha letteralmente fatto sparire la cognata. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carolina di Monaco come una Regina alla cena di Stato. Charlene sparisce

