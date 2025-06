Carnevali | Acerbi-Nazionale? Sarà successo qualcosa prima!

Nel mondo del calcio, le tensioni tra giocatori e federazione spesso fanno molto rumore. Questa volta, a far parlare è Francesco Acerbi, coinvolto in una querelle con Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale. Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, non ha esitato a prendere le difese del difensore dell’Inter, cercando di chiarire i retroscena e rimettere ordine in questa complicata vicenda. Ma cosa c’è dietro il successo di Acerbi e come si inserisce tutto questo nel panorama calcistico?

Carnevali prende le difese di Francesco Acerbi, che lui conosce bene. L'AD del Sassuolo ha provato a commentare la querelle nata tra il difensore dell'Inter e l'ormai ex CT della Nazionale Spalletti. IL CASO IN NAZIONALE – Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato su Tuttosport del caso nato una settimana fa. Francesco Acerbi non ha risposto alla convocazione della Nazionale e poi la replica dell'ormai ex Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Ecco cos'ha detto il dirigente degli emiliani: « Sono sincero, non riesco a dare un giudizio su quanto è accaduto. Certo è che per far sì che Acerbi rinunci ad andare in Nazionale deve esserci stato qualcosa prima, però non ho idea quali retroscena possano esserci per spiegare quello che è successo ».

